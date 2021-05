Халеп пропустить Ролан Гаррос через травму

Румунська тенісистка Сімона Халеп, яка займає третє місце в рейтингу WTA, пропустить майбутній Відкритий чемпіонат Франції.

Про це заявила сама спортсменка.

It’s with a heavy heart that I announce my withdrawal from @rolandgarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing from a Grand Slam goes against all my instincts and aspirations as an athlete, but pic.twitter.com/XiGJxAJMOp