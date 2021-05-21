Халеп пропустить Ролан Гаррос через травму

Румунська тенісистка Сімона Халеп, яка займає третє місце в рейтингу WTA, пропустить майбутній Відкритий чемпіонат Франції.

Про це заявила сама спортсменка.

"З важким серцем повідомляю, що пропущу Ролан Гаррос в цьому році. Мені потрібно більше часу на відновлення після травми. Відмова від участі в турнірі Великого шлему йде всупереч з моїми спортивними цілями, але це правильне рішення.

Думка про те, що я не виступлю на турнірі, робить мене сумною, але я зосереджуся на відновленні і швидке повернення на корт. Побачимося в 2022 році, Ролан Гаррос", - зазначила Халеп.