Халеп пропустить Ролан Гаррос через травму

Джерело - Чемпіон.
Румунська тенісистка Сімона Халеп, яка займає третє місце в рейтингу WTA, пропустить майбутній Відкритий чемпіонат Франції.
Про це заявила сама спортсменка.
"З важким серцем повідомляю, що пропущу Ролан Гаррос в цьому році. Мені потрібно більше часу на відновлення після травми. Відмова від участі в турнірі Великого шлему йде всупереч з моїми спортивними цілями, але це правильне рішення.
Думка про те, що я не виступлю на турнірі, робить мене сумною, але я зосереджуся на відновленні і швидке повернення на корт. Побачимося в 2022 році, Ролан Гаррос", - зазначила Халеп.
It’s with a heavy heart that I announce my withdrawal from @rolandgarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing from a Grand Slam goes against all my instincts and aspirations as an athlete, but pic.twitter.com/XiGJxAJMOp— Simona Halep (@Simona_Halep) May 21, 2021
Цікаво, що Халеп вперше з 2006 року не зіграє в Парижі. У 2007 і 2008 році вона виступала на юніорському турнірі, і в 2008-му виграла його. На наступний рік Симона стартувала з кваліфікації, а 2010 року грала в основній сітці.
Місце Халеп на Ролан Гаррос-2021 займе італійка Ясмін Паоліні.
Нагадаємо, троє українок заявились в основну сітку Вімблдону.