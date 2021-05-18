Троє українок заявились в основну сітку Вімблдону

Турнір стартує 28 червня

Українські тенісистки Еліна Світоліна (6), Даяна Ястремська (33) і Марта Костюк (81) увійшли до заявкового списку основної сітки Вімблдону.

Про це повідомляє btu.org.uа.

Відзначимо, що Ястремська наразі відсторонена від виступів після позитивного допінг-тесту.

У кваліфікації турніру також можуть виступити Катаріна Завацька, Ангеліна Калініна і Леся Цуренко. Офіційно заявочний лист учасниць відбірної сітки буде опублікований на початку червня.

Турнір відбудеться з 28 червня по 10 липня.

Нагадаємо, у відборі Ролан Гаррос зіграють восьмеро представників України.