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Рейтинг WTA: Світоліна зберегла шосте місце

Сьогодні 10:21 105425
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла шосте місце
#WTA, #Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 17 травня 2021 року.

Найкраща з українок Еліна Світлина залишилася на шостій сходинці рейтингу.

Даяна Ястремська опустилася на одну позицію і тепер займає 33-е місце. Марта Костюк також втратила одне місце - тепер вона 80-а.

Англегіна Калініна та Леся Цуренко змогли піднятися на одну сходинку - 140 та 141 відповідно.

Рейтинг WTA
10 травня 2021
     
Ешлі Барті (Австралія) 10175
2 Наомі Осака (Японія) 7461
Симона Халеп (Румунія) 6520
4 Арина Соболенко (Білорусь) 6195
Софія Кенін (США) 5865
6 Еліна Світоліна (Україна) 5835

Б'янка Андреєску (Канада)

 5265
Серена Вільямс (США) 4791
9 (15) Іга Свьонтек (Польща) 4435
10 (9) Кароліна Плішкова (Чехія) 4345

33 (32)

 Даяна Ястремська Україна) 1990
80 (79) Марта Костюк (Україна) 1060
130  Катеріна Завацька (Україна) 632

140 (141)

 Ангеліна Калініна (Україна)

583

 141 (142)

 Леся Цуренко (Україна)

582
159 (158) Катерина Козлова (Україна)  501
207 (206)  Дар’я Снігур (Україна)

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