Рейтинг WTA: Світоліна зберегла шосте місце

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 17 травня 2021 року.

Найкраща з українок Еліна Світлина залишилася на шостій сходинці рейтингу.

Даяна Ястремська опустилася на одну позицію і тепер займає 33-е місце. Марта Костюк також втратила одне місце - тепер вона 80-а.

Англегіна Калініна та Леся Цуренко змогли піднятися на одну сходинку - 140 та 141 відповідно.

Рейтинг WTA

10 травня 2021