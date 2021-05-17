Рейтинг WTA: Світоліна зберегла шосте місце

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 17 травня 2021 року.
Найкраща з українок Еліна Світлина залишилася на шостій сходинці рейтингу.
Даяна Ястремська опустилася на одну позицію і тепер займає 33-е місце. Марта Костюк також втратила одне місце - тепер вона 80-а.
Англегіна Калініна та Леся Цуренко змогли піднятися на одну сходинку - 140 та 141 відповідно.
Рейтинг WTA
10 травня 2021
|1
|Ешлі Барті (Австралія)
|10175
|2
|Наомі Осака (Японія)
|7461
|3
|Симона Халеп (Румунія)
|6520
|4
|Арина Соболенко (Білорусь)
|6195
|5
|Софія Кенін (США)
|5865
|6
|Еліна Світоліна (Україна)
|5835
|7
|
Б'янка Андреєску (Канада)
|5265
|8
|Серена Вільямс (США)
|4791
|9 (15)
|Іга Свьонтек (Польща)
|4435
|10 (9)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|4345
|
33 (32)
|Даяна Ястремська Україна)
|1990
|80 (79)
|Марта Костюк (Україна)
|1060
|130
|Катеріна Завацька (Україна)
|632
|
140 (141)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
583
|
141 (142)
|
Леся Цуренко (Україна)
|
582
|159 (158)
|Катерина Козлова (Україна)
|501
|207 (206)
|Дар’я Снігур (Україна)
|
335