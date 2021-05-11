Козлова вийшла до другого кола турніру в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова впевнено пройшла до другого кола іспанського грунтового турніру ITF La Bisbal D'Emporda.
Козлова в двох сетах обіграла представницю Японії Тихіро Мурамацу - 6:4, 7:5.
Раніше Мурамацу була в складі збірної Японії, яка поступилася Україні на Кубку Біллі Джин Кінг.
Solgironès Open Catalunya - ITF World Tennis Tour
Ла-Бісбаль-дель-Ампурдан (Іспанія)
Призовий фонд $60,000
Перше коло, 11 травня
Катерина Козлова (Україна) - Тіхіро Мурамацу (Японія) 6:4, 7:5
Нагадаємо, Козлова поступилась Шмідловій на турнірі у Франції.