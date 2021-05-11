 Козлова вийшла до другого кола турніру в Іспанії | Теніс | Champion.com.ua
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Козлова вийшла до другого кола турніру в Іспанії

Сьогодні 16:10 494 0
Українка обіграла представницю Японії
Козлова вийшла до другого кола турніру в Іспанії
#Козлова

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова впевнено пройшла до другого кола іспанського грунтового турніру ITF La Bisbal D'Emporda.

Козлова в двох сетах обіграла представницю Японії Тихіро Мурамацу - 6:4, 7:5.

Раніше Мурамацу була в складі збірної Японії, яка поступилася Україні на Кубку Біллі Джин Кінг.

Solgironès Open Catalunya - ITF World Tennis Tour
Ла-Бісбаль-дель-Ампурдан (Іспанія)
Призовий фонд $60,000
Перше коло, 11 травня

Катерина Козлова (Україна) - Тіхіро Мурамацу (Японія) 6:4, 7:5

Нагадаємо, Козлова поступилась Шмідловій на турнірі у Франції.

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