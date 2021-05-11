Козлова вийшла до другого кола турніру в Іспанії

Українка обіграла представницю Японії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова впевнено пройшла до другого кола іспанського грунтового турніру ITF La Bisbal D'Emporda.

Козлова в двох сетах обіграла представницю Японії Тихіро Мурамацу - 6:4, 7:5.

Раніше Мурамацу була в складі збірної Японії, яка поступилася Україні на Кубку Біллі Джин Кінг.

Solgironès Open Catalunya - ITF World Tennis Tour

Ла-Бісбаль-дель-Ампурдан (Іспанія)

Призовий фонд $60,000

Перше коло, 11 травня

Катерина Козлова (Україна) - Тіхіро Мурамацу (Японія) 6:4, 7:5

Нагадаємо, Козлова поступилась Шмідловій на турнірі у Франції.