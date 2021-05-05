Козлова поступилась Шмідловій на турнірі у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова завершила свої виступи на турнірі серії WTA 125 у Сен-Мало (Франція).
У матчі другого кола українка програла Анній Кароліні Шмідловій зі Словаччини.
Матч тривав трохи понад дві з половиною години. Козлова зробила десять брейків і програла одинадцять геймів на своїй подачі.
L'Open 35 de Saint-Malo - WTA125
Сен-Мало, Франція
Призовий фонд - $115,000
Грунт
Друге коло, 05 травня
Анна Кароліна Шмідлова - Катерина Козлова 6:3, 5:7, 6:4
Раніше, Калініна знищила росіянку у фіналі турніру в Загребі.