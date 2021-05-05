Козлова поступилась Шмідловій на турнірі у Франції

Козлова припинила боротьбу на турнірі у Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова завершила свої виступи на турнірі серії WTA 125 у Сен-Мало (Франція).

У матчі другого кола українка програла Анній Кароліні Шмідловій зі Словаччини.

Матч тривав трохи понад дві з половиною години. Козлова зробила десять брейків і програла одинадцять геймів на своїй подачі.

L'Open 35 de Saint-Malo - WTA125

Сен-Мало, Франція

Призовий фонд - $115,000

Грунт

Друге коло, 05 травня

Анна Кароліна Шмідлова - Катерина Козлова 6:3, 5:7, 6:4

Раніше, Калініна знищила росіянку у фіналі турніру в Загребі.