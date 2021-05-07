CAS відхилив другу апеляцію Ястремської

Українка повернеться на корт не раніше, ніж озвучать остаточний вердикт по її справі

Джерело - Чемпіон.

Спортивний арбітражний суд повторно відхилив прохання української тенісистки Даяни Ястремської скасувати її тимчасову дискваліфікацію.

Про це повідомляє ITF.

Це означає, що спортсменка не має права брати участь в змаганнях до прийняття остаточного рішення у її справі.

Нагадаємо, на початку 2021 року Ястремська була відсторонена від участі в змаганнях через позитивного результату на допінг. Незалежний суд ITF раніше вже відхиляв апеляцію українки на зняття відсторонення. Пізніше Даяна подала в заявку до Спортивного арбітражного суду (CAS), яка також була відхилена.