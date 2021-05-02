Калініна знищила росіянку у фіналі турніру в Загребі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу 60-тисячнику ITF в Загребі.
У фіналі українка розгромила росіянку Каміллу Рахімову. Калініна здобула перемогу з рахунком 6:1, 6:3.
Ангеліна виграла свій другий турнір ITF поспіль. Раніше українка виграла турнір в Оейраші.
Завдяки виграшу на турнірі в Загребі Калініна поліпшить своє становище на 28 позицій в рейтингу WTA і займе 137-ме місце.
Zagreb Ladies Open - ITF World Tennis Tour
Загреб, Хорватія
Призовий фонд - $60,000
Грунт
Фінал, 2 травня
Ангеліна Калініна - Камілла Рахімова 6:1, 6:3
Нагадаємо, Світоліна поступилася на старті турніру WTA у Мадриді.