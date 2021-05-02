Калініна знищила росіянку у фіналі турніру в Загребі

Українка віддала суперниці лише чотири гейми

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу 60-тисячнику ITF в Загребі.

У фіналі українка розгромила росіянку Каміллу Рахімову. Калініна здобула перемогу з рахунком 6:1, 6:3.

Ангеліна виграла свій другий турнір ITF поспіль. Раніше українка виграла турнір в Оейраші.

Завдяки виграшу на турнірі в Загребі Калініна поліпшить своє становище на 28 позицій в рейтингу WTA і займе 137-ме місце.

Zagreb Ladies Open - ITF World Tennis Tour

Загреб, Хорватія

Призовий фонд - $60,000

Грунт

Фінал, 2 травня

Ангеліна Калініна - Камілла Рахімова 6:1, 6:3

Нагадаємо, Світоліна поступилася на старті турніру WTA у Мадриді.