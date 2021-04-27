Костюк розібралася з росіянкою на турнірі у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (77) виграла півфінал кваліфікації турніру у Мадриді.
Важливо: Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Українка у двох сетах обіграла росіянку Маргариту Гаспарян (98).
Матч тривав 1 годину та 16 хвилин. Костюк двічі подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.
Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7021128
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
27 квітня
Марта Костюк - Маргарита Гаспарян 6:4, 6:1
Раніше, Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Мадриді.