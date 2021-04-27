Костюк розібралася з росіянкою на турнірі у Мадриді

Марта Костюк вийшла у фінал кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (77) виграла півфінал кваліфікації турніру у Мадриді.

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Українка у двох сетах обіграла росіянку Маргариту Гаспарян (98).

Матч тривав 1 годину та 16 хвилин. Костюк двічі подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - $7021128

Грунт

Кваліфікація, Півфінал

27 квітня

Марта Костюк - Маргарита Гаспарян 6:4, 6:1

Раніше, Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Мадриді.