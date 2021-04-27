 Костюк розібралася з росіянкою Гаспарян на турнірі у Мадриді | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк розібралася з росіянкою на турнірі у Мадриді

Сьогодні 15:24 397 0
Марта Костюк вийшла у фінал кваліфікації
Костюк розібралася з росіянкою на турнірі у Мадриді
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (77) виграла півфінал кваліфікації турніру у Мадриді.

Важливо: Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд

Українка у двох сетах обіграла росіянку Маргариту Гаспарян (98).

Матч тривав 1 годину та 16 хвилин. Костюк двічі подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7021128
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
27 квітня

Марта Костюк - Маргарита Гаспарян 6:4, 6:1

Раніше, Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Мадриді.

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