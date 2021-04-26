Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 26 квітня 2021 року.

У першу десятку повернулася Кікі Бертенс. Найкраща з українок Еліна Світлина як і раніше знаходиться на п'ятій сходинці рейтингу.

Даяна Ястремська піднялася на одну позицію і тепер займає 31-е місце.

Найбільшого прогресу серед українок з ТОП-100 добилася Марта Костюк. Завдяки виходу в півфінал турніру в Стамбулі вона піднялася на 77-у сходинку. Це її особистий рекорд в рейтингу WTA.

Рейтинг WTA

26 квітня 2021