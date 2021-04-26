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Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд

Сьогодні 09:45 97867
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
#WTA, #Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 26 квітня 2021 року.

У першу десятку повернулася Кікі Бертенс. Найкраща з українок Еліна Світлина як і раніше знаходиться на п'ятій сходинці рейтингу. 

Даяна Ястремська піднялася на одну позицію і тепер займає 31-е місце.

Найбільшого прогресу серед українок з ТОП-100 добилася Марта Костюк. Завдяки виходу в півфінал турніру в Стамбулі вона піднялася на 77-у сходинку. Це її особистий рекорд в рейтингу WTA.

Рейтинг WTA
26 квітня 2021
     
Ешлі Барті (Австралія) 9655
2 Наомі Осака (Японія) 7800
Симона Халеп (Румунія) 7050
Софія Кенін (США) 5915
Еліна Світоліна (Україна) 5835
Б'янка Андреєску (Канада) 5265

Арина Соболенко (Білорусь)

 5205
Серена Вільямс (США) 4850
Кароліна Плішкова (Чехія) 4660
10 (11) Кікі Бертенс (Нідерланди) 4405

31 (32)

 Даяна Ястремська Україна) 2000
77 (84) Марта Костюк (Україна) 971
126(125)  Катеріна Завацька (Україна) 656

130 (129)

 Катерина Козлова (Україна) 

598

 138 (139)

 Леся Цуренко (Україна)

591
165 (164) Ангеліна Калініна (Україна) 462
209 (210)  Дар’я Снігур (Україна)

339