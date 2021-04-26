Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 26 квітня 2021 року.
У першу десятку повернулася Кікі Бертенс. Найкраща з українок Еліна Світлина як і раніше знаходиться на п'ятій сходинці рейтингу.
Даяна Ястремська піднялася на одну позицію і тепер займає 31-е місце.
Найбільшого прогресу серед українок з ТОП-100 добилася Марта Костюк. Завдяки виходу в півфінал турніру в Стамбулі вона піднялася на 77-у сходинку. Це її особистий рекорд в рейтингу WTA.
Рейтинг WTA
26 квітня 2021
|1
|Ешлі Барті (Австралія)
|9655
|2
|Наомі Осака (Японія)
|7800
|3
|Симона Халеп (Румунія)
|7050
|4
|Софія Кенін (США)
|5915
|5
|Еліна Світоліна (Україна)
|5835
|6
|Б'янка Андреєску (Канада)
|5265
|7
|
Арина Соболенко (Білорусь)
|5205
|8
|Серена Вільямс (США)
|4850
|9
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|4660
|10 (11)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|4405
|
31 (32)
|Даяна Ястремська Україна)
|2000
|77 (84)
|Марта Костюк (Україна)
|971
|126(125)
|Катеріна Завацька (Україна)
|656
|
130 (129)
|
Катерина Козлова (Україна)
|
598
|
138 (139)
|
Леся Цуренко (Україна)
|
591
|165 (164)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|462
|209 (210)
|Дар’я Снігур (Україна)
|
339