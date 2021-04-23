Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у чвертьфіналі турніру у Німеччині обіграла чеську тенісистку Петру Квітову (10).
Матч тривав 2 години та 38 хвилин.
Світоліна перевернула хід матчу у другій партії, коли поступаючись 2:5 змогла взяти 5 геймів підряд.
В активі українки 7 подач на виліт, 4 подвійні помилки та 6 реалізованих брейк-пойнтів з 15.
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Шту́тгарт, Німеччина
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Грунт (зал)
Третє коло, 23 квітня
Еліна Світоліна - Петра Квітова 6:7 (4), 7:5, 6:2
Раніше, Світоліна у важкому матчі обіграла Наіто на Кубку Біллі Джин Кінг.