 Світоліна здобула неймовірну перемогу над Квітовою на турнірі у Штутгарті | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна у неймовірному матчі обіграла Квітову та вийшла у півфінал турніру у Штутгарті

Сьогодні 20:46 1621 1
Українка побореться за вихід у фінал турніру
Світоліна у неймовірному матчі обіграла Квітову та вийшла у півфінал турніру у Штутгарті
#Світоліна, #Квітова

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у чвертьфіналі турніру у Німеччині обіграла чеську тенісистку  Петру Квітову (10).

Матч тривав 2 години та 38 хвилин.

Світоліна перевернула хід матчу у другій партії, коли поступаючись 2:5 змогла взяти 5 геймів підряд.

В активі українки 7 подач на виліт, 4 подвійні помилки та 6 реалізованих брейк-пойнтів з 15.

Porsche Tennis Grand Prix - WTA500
Шту́тгарт, Німеччина
Призовий фонд - $565,530
Грунт (зал) 
Третє коло, 23 квітня

Еліна Світоліна - Петра Квітова 6:7 (4), 7:5, 6:2

Раніше, Світоліна у важкому матчі обіграла Наіто на Кубку Біллі Джин Кінг.

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