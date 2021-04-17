Сестри Кіченок виграли парний матч на Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок у четвертому матчі Кубку Біллі Джин Кінг обіграла японський дует Сіхо Акіта/Сато Хімарі.
Матч тривав 1 годину та 26 хвилин.
Таким чином, підсумковий рахунок протистояння з Японією став 4:0 на користь збірної України.
Кубок Біллі Джин Кінг
Чорноморськ, Україна
Грунт
Плей-оф, Україна - Японія
Четвертий матч, 17 квітня
Людмила Кіченок/Надія Кіченок - Сіхо Акіта/Сато Хімарі 6:2, 7:6 (2)
Нагадаємо, Україна виграла протистояння з Японією на Кубку Біллі Джин Кінг.