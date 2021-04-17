Сестри Кіченок виграли парний матч на Кубку Біллі Джин Кінг

Четверта перемога українок у матчі проти збірної Японії

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок у четвертому матчі Кубку Біллі Джин Кінг обіграла японський дует Сіхо Акіта/Сато Хімарі.

Матч тривав 1 годину та 26 хвилин.

Таким чином, підсумковий рахунок протистояння з Японією став 4:0 на користь збірної України.

Кубок Біллі Джин Кінг

Чорноморськ, Україна

Грунт

Плей-оф, Україна - Японія

Четвертий матч, 17 квітня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок - Сіхо Акіта/Сато Хімарі 6:2, 7:6 (2)

Нагадаємо, Україна виграла протистояння з Японією на Кубку Біллі Джин Кінг.