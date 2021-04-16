Костюк: Своєю грою незадоволена

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Марта Костюк не дуже задоволена своєю грою в матчі проти Юкі Наїто в матчі Кубку Біллі Джин Кінг (6:3, 6:3).

Про це сказала тенісистка у флеш-коментарі після гри.

"Я не дуже задоволена своєю грою, але рада, що вдалося перемогти в таких неприємних погодних умовах. А головне - я скучила за глядачами, тим більше, коли всі вболівають за тебе", - зауважила Костюк.

Збірна України після перемог Світоліної і Костюк повела в рахунку 2:0. У суботу Світоліна зіграє проти Ніїто, а Костюк вийде на корт з Мурамацу. Початок об 11:00.