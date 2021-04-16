Калініна вийшла у третє коло турніру ITF в Португалії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжує боротьбу на турнірі ITF W60 у Португалії.
У матчі другого раунду 24-річна киянка перемогла іспанку Ольгу Саес.
Матч мав завершитися учора, але через погодні умови його перенесли за рахунку 6:3, 1:0 на користь українки.
Наступна суперниця Ангеліни - Сюзан Ламенс з Нідерландів.
ITF World Tennis Tour
Оейраш, Португалія
Призовий фонд $60,000
Друге коло, 16 квітня
Ангеліна Калініна - Ольга Саес 6:3, 6:1
Раніше, Снігур стартувала з перемоги на турнірі ITF у Португалії.