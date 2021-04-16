 Калініна вийшла у третє коло турніру ITF в Португалії | Теніс | Champion.com.ua
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Калініна вийшла у третє коло турніру ITF в Португалії

Сьогодні 14:14 499 0
Калініна побореться за вихід у чвертьфінал
Калініна вийшла у третє коло турніру ITF в Португалії
#Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжує боротьбу на турнірі ITF W60 у Португалії.

У матчі другого раунду 24-річна киянка перемогла іспанку Ольгу Саес.

Матч мав завершитися учора, але через погодні умови його перенесли за рахунку 6:3, 1:0 на користь українки.

Наступна суперниця Ангеліни - Сюзан Ламенс з Нідерландів.

ITF World Tennis Tour
Оейраш, Португалія
Призовий фонд $60,000
Друге коло, 16 квітня

Ангеліна Калініна - Ольга Саес 6:3, 6:1

Раніше, Снігур стартувала з перемоги на турнірі ITF у Португалії.

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