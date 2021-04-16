Калініна вийшла у третє коло турніру ITF в Португалії

Калініна побореться за вихід у чвертьфінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжує боротьбу на турнірі ITF W60 у Португалії.

У матчі другого раунду 24-річна киянка перемогла іспанку Ольгу Саес.

Матч мав завершитися учора, але через погодні умови його перенесли за рахунку 6:3, 1:0 на користь українки.

Наступна суперниця Ангеліни - Сюзан Ламенс з Нідерландів.

ITF World Tennis Tour

Оейраш, Португалія

Призовий фонд $60,000

Друге коло, 16 квітня

Ангеліна Калініна - Ольга Саес 6:3, 6:1

Раніше, Снігур стартувала з перемоги на турнірі ITF у Португалії.