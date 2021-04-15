Снігур стартувала з перемоги на турнірі ITF у Португалії

Українка вийшла до третього кола змагань

Джерело - Чемпіон.

19-річна українська тенісистка Дар'я Снігур здобула перемогу в першому матчі на турнірі ITF W60 в Португалії.

Суперницею українки була представниця Португалії Франсіска Жорже.

Снігур знадобилося майже два з половиною години для перемоги. При одному ейсі вона допустила сім подвійних помилок, а також зробила сім брейків і програла чотири гейми на власній подачі.

У третьому колі українка зіграє з представницею Італії Лучіей Брондзетті.

ITF World Tennis Tour. Оейраш.

Призовий фонд $60,000

Друге коло, 15 квітня

Дарина Снігур (Україна) - Франсіска Жорже (Португалія) 5:7, 6:4, 6:1

Раніше, Світоліна і Ястремська потрапили до заявки турніру в Римі.