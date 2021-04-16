Філіма оцінив готовність українських тенісисток до матчу проти Японії

Капітан збірної України Михайло Філіма оцінив готовність українських тенісисток до матчу з Японією в Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це розповів сам капітан національної команди.

"Те, що Еліна буде починати, - це добре. У своєму матчі вона є більшим фаворитом, ніж Марта в своєму. Але я задоволений станом Костюк, в тому числі й фізичним. Ще тиждень тому вона мала больові відчуття в лівій кисті, але зараз все пройшло. Також я залишився задоволений її грою в тренувальному матчі з Еліною.

Важливо: Світоліна відкриє матчі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії

Марта - найемоційніший гравець в цьому складі нашої команди, тому не дивно, що вона дуже нервувала в спарингу зі Світоліною. Але після матчу швидко відійшла.

Перед цим Костюк у тренувальному поєдинку обіграла Завацьку. Марта зіграла дуже добре сама, але й Катаріна на цей час не готова на 100%. Є деякі проблеми, але найближчим часом все повинно бути добре", - сказав Філіма.