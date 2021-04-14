Світоліна і Ястремська потрапили до заявки турніру в Римі

Турнір відбудеться з 10 по 16 травня

Джерело - Чемпіон.

Дві українські тенісистки потрапили до заявочного списку основної сітки Відкритого чемпіонату Італії.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Це Еліна Світоліна (№5 WTA) і Даяна Ястремська (№32 WTA).

На цей час в заявці знаходяться абсолютно всі тенісистки з ТОП-30 світового рейтингу.

Варто відзначити, що Ястремська на цей час відсторонена від виступів після позитивного результату на допінг, її участь у найближчих турнірах під питанням.

Відкритий чемпіонат Італії з тенісу відбудеться з 10 по 16 травня.

Нагадаємо, на Ролан Гаррос відбулися зміни у форматі турніру.