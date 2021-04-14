Світоліна і Ястремська потрапили до заявки турніру в Римі

Джерело - Чемпіон.
Дві українські тенісистки потрапили до заявочного списку основної сітки Відкритого чемпіонату Італії.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Це Еліна Світоліна (№5 WTA) і Даяна Ястремська (№32 WTA).
На цей час в заявці знаходяться абсолютно всі тенісистки з ТОП-30 світового рейтингу.
Варто відзначити, що Ястремська на цей час відсторонена від виступів після позитивного результату на допінг, її участь у найближчих турнірах під питанням.
Відкритий чемпіонат Італії з тенісу відбудеться з 10 по 16 травня.
Нагадаємо, на Ролан Гаррос відбулися зміни у форматі турніру.