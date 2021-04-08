 Завацька не дограла матч на турнірі у Швейцарії | Теніс | Champion.com.ua
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Завацька не дограла матч на турнірі у Швейцарії

Вчора 20:31 748 0
Причини відмови українки наразі невідомі
Завацька не дограла матч на турнірі у Швейцарії
#Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (125) не змогла дограти матч третього кола на турнірі у Швейцарії.

Українка зустрічалася з хорваткою Яною Фетт (207). Завацька добре розпочала матч і вела в першому сеті з рахунком 4:1, але потім вона рограла вісім геймів поспіль і за рахунку 4:6, 0:3 відмовилася продовжувати поєдинок.

Причина такого рішення поки невідома. 

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Третє коло, 8 квітня

Яна Фетт - Катаріна Завацька 6:4, 3:0 - відмова

Нагадаємо, збірна Японії назвала склад на матч проти України.

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