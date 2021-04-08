Завацька не дограла матч на турнірі у Швейцарії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (125) не змогла дограти матч третього кола на турнірі у Швейцарії.
Українка зустрічалася з хорваткою Яною Фетт (207). Завацька добре розпочала матч і вела в першому сеті з рахунком 4:1, але потім вона рограла вісім геймів поспіль і за рахунку 4:6, 0:3 відмовилася продовжувати поєдинок.
Причина такого рішення поки невідома.
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Третє коло, 8 квітня
Яна Фетт - Катаріна Завацька 6:4, 3:0 - відмова
Нагадаємо, збірна Японії назвала склад на матч проти України.