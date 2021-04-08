Ролан Гаррос перенесли на один тиждень

Грунтовий сезон триватиме на сім днів довше

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу перенесуть на тиждень.

Про це заявив президент Федерації тенісу Франції Жиль Мореттон.

Таким чином, відбірковий етап Ролан Гаррос стартує 24 травня, а основна сітка - 30 травня. Заключний день змагань - 13 червня.

"Я радий, що консультації з державними органами, різними міжнародними тенісними організаціями, нашими партнерами і трансляторами, а також робота, що триває з WTA і ATP дозволили відкласти проведення турніру 2021 року на один тиждень і за це я їм вдячний", - заявив Мореттон.

Потрібно відзначити, що за планом трав'яний сезон і у чоловіків, і у жінок стартує вже сьомого червня турнірами в Штутгарті, Гертогенбосі і Ноттінгемі.

У минулому сезоні через карантин пов'язаний зі всесвітньою пандемією коронавірусу Ролан Гаррос був перенесений на кінець вересня - початок жовтня.

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