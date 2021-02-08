 Костюк поступилася росіянці у першому колі Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк поступилася росіянці Кудермєтовій у першому колі Australian Open

Сьогодні 08:10 275 0
Поєдинок тривав одну годину і 23 хвилини
Костюк поступилася росіянці Кудермєтовій у першому колі Australian Open
#Костюк, #Кудерметова, #Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк зазнала поразки в першому раунді Australian Open-2021 від росіянки Вєроніки Кудермєтової.

Поєдинок тривав одну годину і 23 хвилини. 

У першому сеті Костюк оформила один брейк проти трьох у суперниці. У другій партії українка відігралася з 1:3 на 4:3, а в десятому геймі не скористалася двома сетболами на подачі росіянки. На тай-брейку Кудерметова записала на свій рахунок два міні-брейка, втративши одне очко на подачі.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Перше коло, 8 лютого

Вероніка Кудерметова (Росія) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 7(5):6

Раніше, Костюк поступилася Брейді на турнірі WTA у Мельбурні.

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