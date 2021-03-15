Матч збірних України та Японії відбудеться в Чорноморську

Командна зустріч перенесена на українські корти

Джерело - Чемпіон.

У ITF схвалили рішення перенести матчевий поєдинок з Японії в Україну в зв'язку з актуальною ситуацією у світі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба федерації тенісу України.

Японія, своєю чергою, отримає право провести дві наступні зустрічі з українками на своїх кортах.

Матч в рамках Кубка Біллі Джин Кінг, в якому збірні будуть змагатися за місця в кваліфікації Фіналу Кубка Біллі Джинг Кінг-2022, відбудеться в Чорноморську 15-16 квітня на грунті в "Elite Tennis Club". За інформацією ФТУ, на цей час планується проведення ігор з обмеженою кількістю глядачів.

Раніше, Цуренко пробилася в основну сітку турніру в Мексиці.