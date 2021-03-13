Марченко не зміг пробитися у фінал турніру в Італії

Марченко зупинився у півфіналі турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (179) поступився у півфіналі турніру в Італії.

Українець у двох сетах поступився британцеві Ліаму Броуді (170).

Матч тривав 1 годину 43 хвилини. У другому сеті Марченко відіграв два матч-боли у Броуді, а при рахунку 6:5 українець не реалізував два сет-боли.

Biella Challenger Indoor 3 - ATP Challenger Tour

Б'єлла, Італія

Призовий фонд - €44,820

Хард

Півфінал, 13 березня

Ліам Броді - Ілля Марченко 6:3, 7:6 (2)

Нагадаємо, Костюк зіграє в основній сітці турніру у Маямі.