Марченко не зміг пробитися у фінал турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (179) поступився у півфіналі турніру в Італії.
Українець у двох сетах поступився британцеві Ліаму Броуді (170).
Матч тривав 1 годину 43 хвилини. У другому сеті Марченко відіграв два матч-боли у Броуді, а при рахунку 6:5 українець не реалізував два сет-боли.
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Б'єлла, Італія
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Півфінал, 13 березня
Ліам Броді - Ілля Марченко 6:3, 7:6 (2)
Нагадаємо, Костюк зіграє в основній сітці турніру у Маямі.