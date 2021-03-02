Матч тривав 1 годину 20 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна у парі з Вікторією Азаренко на турнірі WTA 500 в Досі програла Лаурі Зігемунд та Єлєні Весніній.

Вони програли у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 20 хвилин.

Світоліна та Азаренко використали 3 із 4 брейк-пойнти та зробили 3 подвійні помилки.

Qatar Total Open - WTA500

Доха, Катар

Призовий фонд - $565,530

Хард, парний розряд

1/8 фіналу

1 березня

Лаура Зігемунд/Єлєна Весніна - Еліна Світоліна/Вікторія Азаренко 4:6, 7:5, 10:8

Нагадаємо, Снігур виграла турнір ITF у Франції.