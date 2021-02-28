Снігур виграла турнір ITF у Франції

Для Снігур це третій титул подібної категорії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар’я Снігур (№222 WTA) стала переможницею хардового турніру ITF у французькому Пуатьє.

У матчі за титул українка, посіяна під сьомим номером, здолала Клару Бюрель з Франції (№217 WTA).

Для Снігур це третій титул подібної категорії. Перші два вона виграла у 2019-му році також на хардовому покритті.

Нагадаємо, Снігур - чинна чемпіонка юніорського Вімблдону.

W25 ITF WTT Poitiers - ITF World Tennis Tour

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Пуатьє. Фінал

Дар’я Снігур (Україна) - Клара Бюрель (Франція) 6:3, 2:6, 7:5

Раніше, Цуренко впевнено вийшла до фіналу кваліфікації турніру у Досі.