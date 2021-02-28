Цуренко впевнено вийшла до фіналу кваліфікації турніру у Досі

Матч тривав 1 годину 27 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (145) у півфіналі кваліфікації на турнірі WTA 500 в Досі зустрічалася з Катержиною Сіняковою.

Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 27 хвилин.

Цуренко виконала використала 3 із 5 брейк-пойнти та зробила 3 подвійні помилки.

Qatar Total Open - WTA500

Доха, Катар

Призовий фонд - $565,530

Хард

Кваліфікація, Півфінал

28 лютого

Леся Цуренко (Україна) - Катержина Сінякова (Чехія) 6:3, 6:2

Раніше, Леся Цуренко у першому колі відбору цього турніру обіграла Габріелу Се з Бразилії.