 Цуренко впевнено вийшла до фіналу кваліфікації турніру у Досі | Теніс | Champion.com.ua
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Цуренко впевнено вийшла до фіналу кваліфікації турніру у Досі

Сьогодні 16:40 89 0
Матч тривав 1 годину 27 хвилин
Цуренко впевнено вийшла до фіналу кваліфікації турніру у Досі
#Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (145) у півфіналі кваліфікації на турнірі WTA 500 в Досі зустрічалася з Катержиною Сіняковою.

Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 27 хвилин.

Цуренко виконала використала 3 із 5 брейк-пойнти та зробила 3 подвійні помилки.

Qatar Total Open - WTA500
Доха, Катар
Призовий фонд - $565,530
Хард
Кваліфікація, Півфінал
28 лютого

Леся Цуренко (Україна) - Катержина Сінякова (Чехія) 6:3, 6:2

Раніше, Леся Цуренко у першому колі відбору цього турніру обіграла Габріелу Се з Бразилії.

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