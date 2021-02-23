Джокович може пропустити 3-4 тижні через травму

Серб з травмою зміг виграти Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Першій ракетці світу Новаку Джоковичу знадобиться 3-4 тижні на відновлення після надриву м'яза.

Про це повідомляє Sportklub.

Серб швидше за все зніметься з турніру в Дубаї (ОАЕ), який стартує 14 березня. Минулого року він став переможцем змагань, обігравши Стефаноса Ціціпаса в фінальному матчі.

Нагадаємо, після Відкритого чемпіонату Австралії травма тенісиста погіршилася - надрив збільшився з 17 мм до 25 мм.

Про травму Джокович розповів після матчу третього кола Australian Open з американцем Тейлором Фрітцем. Але в підсумку Новак дійшов до фіналу, де обіграв росіянина Данила Медведєва з рахунком 7:5, 6:2, 6:2.