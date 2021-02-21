Джокович переміг Медведєва та здобув титул Australian Open

Поєдинок тривав 1 годину і 54 хвилни

Джерело - Чемпіон.

Серб Новак Джокович переміг у фіналі чоловічого Australian Open 2021 в росіянина Данила Медведєва.

Поєдинок тривав 1 годину і 54 хвилни.

Джокович зробив 3 ейси, 2 подвійні помилки, 20 віннерів і 17 невимушених помилок. Медведєв оформив 6 ейсів при 4 подвійних, 24 віннера і 30 невимушених помилок.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

Фінал, 21 лютого

Новак Джокович - Данило Медведєв 7:5, 6:2, 6:2