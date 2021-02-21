Джокович переміг Медведєва та здобув титул Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Серб Новак Джокович переміг у фіналі чоловічого Australian Open 2021 в росіянина Данила Медведєва.
Поєдинок тривав 1 годину і 54 хвилни.
Джокович зробив 3 ейси, 2 подвійні помилки, 20 віннерів і 17 невимушених помилок. Медведєв оформив 6 ейсів при 4 подвійних, 24 віннера і 30 невимушених помилок.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Фінал, 21 лютого
Новак Джокович - Данило Медведєв 7:5, 6:2, 6:2
𝑀𝒶𝒿𝑒𝓈𝓉𝒾𝒸 𝒾𝓃 𝑀𝑒𝓁𝒷𝑜𝓊𝓇𝓃𝑒— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
The moment @DjokerNole claims his 9th #AusOpen title.#AO2021 pic.twitter.com/2sQVBGF0Wv