Медвєдєв вийшов у фінал Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Російський тенісист Данило Медвєдєв (4) зіграє у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії.
У півфіналі росіянин переміг грека Стефаноса Ціціпаса (6).
Матч тривав 2 години та 11 хвилин. Медвєдєв 17 разів подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 5 із 9 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
1/2 фіналу, 19 лютого
Данило Медвєдєв - Стефанос Ціціпас 6:4, 6:2, 7:5
Раніше, Джокович переміг росіянина та вийшов у фінал Australian Open.