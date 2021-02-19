Медвєдєв вийшов у фінал Australian Open

Визначився суперник Новака Джоковича

Джерело - Чемпіон.

Російський тенісист Данило Медвєдєв (4) зіграє у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

У півфіналі росіянин переміг грека Стефаноса Ціціпаса (6).

Матч тривав 2 години та 11 хвилин. Медвєдєв 17 разів подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 5 із 9 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

1/2 фіналу, 19 лютого

Данило Медвєдєв - Стефанос Ціціпас 6:4, 6:2, 7:5

Раніше, Джокович переміг росіянина та вийшов у фінал Australian Open.