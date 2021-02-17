 Стали відомі півфіналісти Australian Open-2021 у чоловічій сітці | Теніс | Champion.com.ua
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Стали відомі півфіналісти Australian Open-2021 у чоловічій сітці

Сьогодні 15:42 731 0
На Australian Open-2021 були зіграні матчі 1/4 фіналу
Стали відомі півфіналісти Australian Open-2021 у чоловічій сітці
#Australian Open

Джерело - Чемпіон.

На Відкритому чемпіонаті Австралії відбулися всі матчі 1/4 фіналу одиночної сітки у чоловіків.

Сьогодні, 17 лютого, росіянин Данило Медведєв здолав свого співвітчизника Андрія Рубльова. Іспанський тенісист Рафаель Надаль в п'яти сетах поступився шостій ракетці світу Стефаносу Ціціпасу з Греції.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
1/4 фіналу

Данило Медведєв (4) –  Андрій Рубльов (7) 7:5, 6:3, 6:2

Стефанос Ціціпас (5) –  Рафаель Надаль (2) 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5

Півфінальні пари Australian Open у чоловічій сітці:

Новак Джокович (1) –  Аслан Карацев (Q)

Данило Медведєв (4) –  Стефанос Циципас (5)

Нагадаємо, визначилися всі півфіналістки Australian Open-2021.

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