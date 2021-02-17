Стали відомі півфіналісти Australian Open-2021 у чоловічій сітці

На Australian Open-2021 були зіграні матчі 1/4 фіналу

Джерело - Чемпіон.

На Відкритому чемпіонаті Австралії відбулися всі матчі 1/4 фіналу одиночної сітки у чоловіків.

Сьогодні, 17 лютого, росіянин Данило Медведєв здолав свого співвітчизника Андрія Рубльова. Іспанський тенісист Рафаель Надаль в п'яти сетах поступився шостій ракетці світу Стефаносу Ціціпасу з Греції.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

1/4 фіналу

Данило Медведєв (4) – Андрій Рубльов (7) 7:5, 6:3, 6:2

Стефанос Ціціпас (5) – Рафаель Надаль (2) 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5

Півфінальні пари Australian Open у чоловічій сітці:

Новак Джокович (1) – Аслан Карацев (Q)

Данило Медведєв (4) – Стефанос Циципас (5)

Нагадаємо, визначилися всі півфіналістки Australian Open-2021.