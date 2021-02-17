Стали відомі півфіналісти Australian Open-2021 у чоловічій сітці

Джерело - Чемпіон.
На Відкритому чемпіонаті Австралії відбулися всі матчі 1/4 фіналу одиночної сітки у чоловіків.
Сьогодні, 17 лютого, росіянин Данило Медведєв здолав свого співвітчизника Андрія Рубльова. Іспанський тенісист Рафаель Надаль в п'яти сетах поступився шостій ракетці світу Стефаносу Ціціпасу з Греції.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
1/4 фіналу
Данило Медведєв (4) – Андрій Рубльов (7) 7:5, 6:3, 6:2
Стефанос Ціціпас (5) – Рафаель Надаль (2) 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5
Півфінальні пари Australian Open у чоловічій сітці:
Новак Джокович (1) – Аслан Карацев (Q)
Данило Медведєв (4) – Стефанос Циципас (5)
Нагадаємо, визначилися всі півфіналістки Australian Open-2021.