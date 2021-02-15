 Світоліна: Я допускала занадто багато помилок | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Я допускала занадто багато помилок

Сьогодні 09:29 138 0
Еліна Світоліна прокоментувала поразку на Відкритому чемпіонаті Австралії
Світоліна: Я допускала занадто багато помилок
#Світоліна

Джерело - btu.org.uа.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) оцінила поразку від Джесіки Пегули з США (61) на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Для мене це не був хороший день, я допускала занадто багато помилок. Важко вибрати одну причину, чому так було. Думаю, що це було поєднання різних факторів. Пегула також зіграла досить добре, мені було важко знайти ритм. Сьогодні на корті я не відчувала себе дуже добре. Це мене засмучує, тому що до того я грала дуже добре, а сьогодні по відчуттях був такий день, коли нічого не складалося в мою користь. Я не змогла це перебороти.

Важливо: Світоліна в 3-х сетах програла Пегулі та покинула Australian Open

Трохи були і фізичні проблеми, але в цілому я просто не могла сфокусуватися, не могла впоратися з якимись розіграшами, робила дуже багато помилок, мені не вистачало концентрації. Я вже багато років граю, провела різні матчі, тому я знаю, що завжди є шанс повернутися. Я намагалася боротися. У другій партії я відігралася з раннього брейка, я завжди готова поборотися. Іноді просто не складається. Це дуже засмучує, тому що до цього я відчувала себе дуже добре. І коли трапляється такий день - це велике розчарування.

У Пегули свій стиль, вона досить плоско пробиває, найчастіше м'ячі після її ударів просто пролітають повз тебе, як це було сьогодні. Я не могла адаптувати свою гру під такі удари.

Кілька днів у мене були труднощі, я намагалася їх перебороти. Навіть якщо ти граєш добре, все одно якісь речі можуть бути присутніми... Я намагалася залишити їх осторонь. Це був такий день, коли я майже що змогла повернутися в матч, намагалася знайти свою гру і настрій. Але за підсумком не завжди трапляється так, як хочеться", - сказала Світоліна.

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