Кіченок поступилася у парному розряді Australian Open

Людмила Кіченок вперше зіграла в третьому раунді на турнірі Grand Slam в Мельбурні.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з Оленою Остапенко (Латвія) в третьому колі парного розряду Australian Open поступилися американці Ніколь Меліхар і представниці Нідерландів Демі Схурс.

Важливо: Світоліна в 3-х сетах програла Пегулі та покинула Australian Open

Матч тривав близько години. Кіченок і Остапенко реалізували 2 брейкпойти з 3, їхні суперниці - 5 з 11.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

Третє коло, Пари

15 лютого

Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) - Ніколь Меліхар (США) / Демі Схурс (Нідерланди) - 2:6, 4:6