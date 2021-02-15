Кіченок поступилася у парному розряді Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з Оленою Остапенко (Латвія) в третьому колі парного розряду Australian Open поступилися американці Ніколь Меліхар і представниці Нідерландів Демі Схурс.
Важливо: Світоліна в 3-х сетах програла Пегулі та покинула Australian Open
Матч тривав близько години. Кіченок і Остапенко реалізували 2 брейкпойти з 3, їхні суперниці - 5 з 11.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Третє коло, Пари
15 лютого
Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) - Ніколь Меліхар (США) / Демі Схурс (Нідерланди) - 2:6, 4:6