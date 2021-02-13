Кіченок перемогла у другому колі парного розряду Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У другому колі парного розряду Australian Open Людмила Кіченок і Альона Остапенко (Латвія) зіграли проти румунської пари Ралука Олару / Андрея Міту.
Поєдинок тривав 1 годину і 40 хвилин. Українсько-латвійська пара перемогла у трьох сетах.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Парний розряд
Друге коло, 13 лютого
Людмила Кіченок/Альона Остапенко (Україна/Латвія) - Ралука Олару/Андрея Міту (Румунія) 6:1, 1:6, 6:1
Раніше, Костюк програла у першому колі парного розряду Australian Open.