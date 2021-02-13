Кіченок перемогла у другому колі парного розряду Australian Open

Поєдинок тривав 1 годину і 40 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У другому колі парного розряду Australian Open Людмила Кіченок і Альона Остапенко (Латвія) зіграли проти румунської пари Ралука Олару / Андрея Міту.

Поєдинок тривав 1 годину і 40 хвилин. Українсько-латвійська пара перемогла у трьох сетах.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

Парний розряд

Друге коло, 13 лютого

Людмила Кіченок/Альона Остапенко (Україна/Латвія) - Ралука Олару/Андрея Міту (Румунія) 6:1, 1:6, 6:1

Раніше, Костюк програла у першому колі парного розряду Australian Open.