Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open

Матч тривав 2 години та 1 хвилину

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна у першому раунді Australian Open-2021 перемогла чешку Марі Боузкову.

Матч тривав 2 години та 1 хвилину.

Українська тенісистка тричі подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.

У другому колі українка зіграє з переможницею матчу Корі Гофф (США, 48) - Жіл Белен Тайхманн (Швейцарія, 58).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

Перше коло, 9 лютого

Еліна Світоліна (Україна) - Марі Боузкова (Чехія) 6:3, 7:6 (7:5)

Раніше, Костюк поступилася росіянці Кудермєтовій у першому колі Australian Open.