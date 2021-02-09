Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна у першому раунді Australian Open-2021 перемогла чешку Марі Боузкову.
Матч тривав 2 години та 1 хвилину.
Українська тенісистка тричі подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.
У другому колі українка зіграє з переможницею матчу Корі Гофф (США, 48) - Жіл Белен Тайхманн (Швейцарія, 58).
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Перше коло, 9 лютого
Еліна Світоліна (Україна) - Марі Боузкова (Чехія) 6:3, 7:6 (7:5)
Раніше, Костюк поступилася росіянці Кудермєтовій у першому колі Australian Open.