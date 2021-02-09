 Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open
Сьогодні 06:07 198
Баварія вийшла у фінал клубного чемпіонату світу
Вчора 21:52 700
Визначилась дата бою Усик - Джойс
Вчора 20:17 11458
Зінченко встановив унікальне досягнення у Манчестер Сіті
Вчора 19:46 3503 1
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка
Вчора 15:08 1865
Гамільтон підписав новий контракт з Мерседес
Вчора 13:40 400
Зоря оголосила про підписання Шахаба
Вчора 12:52 601
Підсумки другого раунду чемпіонату України з кібербаскетболу
Вчора 12:40 400
Стаховський у напруженому матчі поступився Лайовичу в першому колі Australian Open
Вчора 12:23 489
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 08:37 1512
Блоги
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса Valeriy Ruchka
Вчора 09:21 5736
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 02:42 5209
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:56 2042
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:10 826
Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі
Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі Valeriy Ruchka
07.02.2021 17:48 1518
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
06:27 Теніс Визначилася наступна суперниця Світоліної на Australian Open 25
06:07 Теніс Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open 198
02:27 Навколо спорту Перестаньте це робити: небезпечні вправи для жінок 209
02:22 Пряма трансляція Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE 2687
8 Лютого 2021
23:56 Футбол Атлетіко втратило перемогу над Сельтою у Ла-Лізі 1178
23:52 Футбол Лідс розібрався з Крістал Пелес в АПЛ 1109
23:40 Баскетбол Роуз став гравцем Нью-Йорка 1268
23:25 Футбол Перес визначив майбутнє Зідана у Реалі 1468
23:11 Футбол Гендиректор Зорі: Переговори по Шахабу йшли на рівні президентів клубів 1424
22:55 Баскетбол Черкаські Мавпи підписали ексгравця Детройта 1468
22:44 Футбол Кобін: Селезньов хотів спробувати пограти у Минаї 1676
22:29 Футбол Президент Інгульця анонсував трансфери клубу 1471
22:17 Футбол Тайсон відмовився переходи у клуби з Росії, ОАЕ та Китаю 1926
21:52 Футбол Баварія вийшла у фінал клубного чемпіонату світу 700
21:43 Футбол Брюгге втратив двох ключових гравців за 10 днів до матчу з Динамо 1825
21:31 Футбол Супряга втратив довіру Луческу – журналіст 2379
21:16 Футбол Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера Лейпцига 1700
20:58 Футбол Челсі узгодило перехід Боатенга 1774
20:45 Футбол Динамо повернулося в Україну зі зборів у Туреччині 1990
20:31 Футбол Атлетіко зіграє з Челсі у Польщі - ЗМІ 1957
20:17 Бокс Визначилась дата бою Усик - Джойс 11458
19:59 Хокей. УХЛ В УХЛ назвали найкращих гравців січня 1775
19:46 Футбол Зінченко встановив унікальне досягнення у Манчестер Сіті 3503 1
19:31 Футбол Федецький: Дніпро-1 – це якась китайська підробка 2361
19:15 Футбол Олександрія зіграла внічию з грузинським Сабуртало 1662

Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open

Сьогодні 06:07 198 0
Матч тривав 2 години та 1 хвилину
Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open
#Боузкова, #Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна у першому раунді Australian Open-2021 перемогла чешку Марі Боузкову.

Матч тривав 2 години та 1 хвилину. 

Українська тенісистка тричі подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.

У другому колі українка зіграє з переможницею матчу Корі Гофф (США, 48) - Жіл Белен Тайхманн (Швейцарія, 58).

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Перше коло, 9 лютого

Еліна Світоліна (Україна) - Марі Боузкова (Чехія) 6:3, 7:6 (7:5)

Раніше, Костюк поступилася росіянці Кудермєтовій у першому колі Australian Open.

Коментарі ()