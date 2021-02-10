Кіченок перемогла у першому колі парного розряду Australian Open

Матч тривав 1 годину 34 хвилини

Джерело - Чемпіон.

У першому колі парного розряду Australian Open Людмила Кіченок і Альона Остапенко (Латвія) зіграли проти японсько-американської пари Макото Ніномія/Сабріна Сантамарія.

Українсько-латвійська пара перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 34 хвилини.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

Парний розряд

Перше коло, 10 лютого

Людмила Кіченок/Альона Остапенко - Макото Ніномія/Сабріна Сантамарія 7:6 (7:2), 6:4

Раніше, Костюк програла у першому колі парного розряду Australian Open.