Кіченок перемогла у першому колі парного розряду Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У першому колі парного розряду Australian Open Людмила Кіченок і Альона Остапенко (Латвія) зіграли проти японсько-американської пари Макото Ніномія/Сабріна Сантамарія.
Українсько-латвійська пара перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 34 хвилини.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Парний розряд
Перше коло, 10 лютого
Людмила Кіченок/Альона Остапенко - Макото Ніномія/Сабріна Сантамарія 7:6 (7:2), 6:4
Раніше, Костюк програла у першому колі парного розряду Australian Open.