 Гофф очікує важкого матчу проти Світоліної | Теніс | Champion.com.ua
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Гофф очікує важкого матчу проти Світоліної

Вчора 22:32 548 0
Корі Гофф прокоментувала матч проти Еліни Світоліни
Гофф очікує важкого матчу проти Світоліної
#Світоліна

Джерело - btu.org.uа.

16-річна американська тенісистка Корі Гофф поділилася очікуваннями від майбутньої зустрічі з українкою Еліною Світоліною в рамках другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Еліна - відмінний гравець і я знаю, що проти неї буде важкий матч. Я збираюся вийти на корт і отримати задоволення від гри і від суперництва. Мені потрібно буде використовувати свої можливості і постаратися добре зіграти під тиском", - сказала американка.

Відзначимо, що Гауфф вдруге грає в основі Australian Open, минулого року вона дійшла до четвертого кола.

Нагадаємо, Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open.

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