Гофф очікує важкого матчу проти Світоліної

Корі Гофф прокоментувала матч проти Еліни Світоліни

16-річна американська тенісистка Корі Гофф поділилася очікуваннями від майбутньої зустрічі з українкою Еліною Світоліною в рамках другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Еліна - відмінний гравець і я знаю, що проти неї буде важкий матч. Я збираюся вийти на корт і отримати задоволення від гри і від суперництва. Мені потрібно буде використовувати свої можливості і постаратися добре зіграти під тиском", - сказала американка.

Відзначимо, що Гауфф вдруге грає в основі Australian Open, минулого року вона дійшла до четвертого кола.

Нагадаємо, Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open.