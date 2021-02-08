Кудерметова оцінила перемогу над Костюк

Російська тенісистка Вероніка Кудерметова назвала причини перемоги над українкою Мартою Костюк на Australian Open.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Обидва матчі були непростими. В Абу-Дабі на кону стояв фінал, трішки нервувала, було складно. Тут теж: перше коло, хочеться завжди виграти. І той, і останній матчі були складними, але сьогодні, мені здалося, я більш впевнено і тактично грамотно грала, ніж в Абу-Дабі.

На карантині найскладнішим було в перші три-чотири дні усвідомити, що два тижні безвилазно потрібно сидіти в номері без тренувань. Було психологічно дуже важко, часом навіть були сльози - як так, несправедливо. А потім, коли тиждень пройшов, змирилася, намагалася зробити все можливе, що від мене залежить. Тренувалась, намагалася про стіночку грати. Після двох тижнів тіло, звичайно, боліло, але в цілому ми виконали в номері хорошу роботу", - розповіла Кудерметова.