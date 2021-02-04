 Надаль пропустить матч з Грецією на ATP Cup | Теніс | Champion.com.ua
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Надаль пропустить матч з Грецією на ATP Cup

Сьогодні 17:46 117 0
Іспанця все ще турбують проблеми зі спиною
Надаль пропустить матч з Грецією на ATP Cup
#Надаль

Джерело - Чемпіон.

Рафаель Надаль пропустить матч збірних Іспанії і Греції на ATP Cup в п'ятницю, 5 лютого.

Про це повідомляє журналіст Жозе Моргадо.

Друга ракетка світу не до кінця відійшов від проблем зі спиною, через які раніше пропустив зустріч зі збірною Австралії.

Нагадаємо, ATP Cup проходить в Мельбурні в рамках підготовки до Australian Open. Всі матчі четверга були відкладені через зараженого коронавірусом співробітника готелю, в якому зупинилися тенісисти.

У новому році Надаль зіграв лише один виставковий матч, в якому у двох сетах обіграв третю ракетку світу Домініка Тіма - 7:5, 6:4.

Основна частина Australian Open стартує 8 лютого. Жеребкування першого раунду відклали до п'ятниці, 5 лютого.

Нагадаємо, CAS прийняв рішення у справі Ястремської.

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