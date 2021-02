Надаль пропустить матч з Грецією на ATP Cup

Рафаель Надаль пропустить матч збірних Іспанії і Греції на ATP Cup в п'ятницю, 5 лютого.

Про це повідомляє журналіст Жозе Моргадо.

Друга ракетка світу не до кінця відійшов від проблем зі спиною, через які раніше пропустив зустріч зі збірною Австралії.

