Надаль пропустить матч з Грецією на ATP Cup

Іспанця все ще турбують проблеми зі спиною

Джерело - Чемпіон.

Рафаель Надаль пропустить матч збірних Іспанії і Греції на ATP Cup в п'ятницю, 5 лютого.

Про це повідомляє журналіст Жозе Моргадо.

Друга ракетка світу не до кінця відійшов від проблем зі спиною, через які раніше пропустив зустріч зі збірною Австралії.

Rafael Nadal will not play the ATP Cup tie against Greece. Still feeling his back — José Morgado (@josemorgado) February 3, 2021

Нагадаємо, ATP Cup проходить в Мельбурні в рамках підготовки до Australian Open. Всі матчі четверга були відкладені через зараженого коронавірусом співробітника готелю, в якому зупинилися тенісисти.

У новому році Надаль зіграв лише один виставковий матч, в якому у двох сетах обіграв третю ракетку світу Домініка Тіма - 7:5, 6:4.

Основна частина Australian Open стартує 8 лютого. Жеребкування першого раунду відклали до п'ятниці, 5 лютого.

Нагадаємо, CAS прийняв рішення у справі Ястремської.