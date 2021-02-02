Костюк з перемоги стартувала на парному турнірі WTA у Мельбурні

Джерело - Чемпіон.
Українсько-білоруський дует Марта Костюк / Олександра Соснович на старті турніру у Мельбурні обіграли американську пару Ейжа Мухаммад / Джессіка Пегула.
Матч тривав близько 75 хвилин.
Путівку до чвертьфіналу турніру Костюк і Соснович розіграють з китаянками Сюй Іфань та Ян Чжаосюань.
Yarra Valley Classic - WTA500
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $565,530
Хард
Перше коло, 02 лютого
Марта Костюк / Олександра Соснович - Ейжа Мухаммад / Джессіка Пегула 6:2, 3:6, 10:8
Раніше, Стаховський обіграв росіянина на старті турніру у Мельбурні.