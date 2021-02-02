 Стаховський обіграв росіянина на старті турніру у Мельбурні | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Аталанта оголосила про перехід Коваленка
Вчора 15:47 1275
Стаховський обіграв росіянина на старті турніру у Мельбурні
Сьогодні 12:04 187
Став відомий розмір зарплати Коваленка в Аталанті
Вчора 22:39 1729
Українка потрапила в ТОП-3 найкращих спортсменів в історії Всесвітніх ігор
Вчора 21:44 954
Маркевич: Тайсон мав переходити до Челсі
Вчора 20:25 1223
Катмен Усика: Олександр здатний перемогти Ф'юрі, Джошуа та Вайлдера
Вчора 20:09 3031
Динамо здолав однойменний клуб з Тбілісі у контрольному матчі
Вчора 18:13 1735
Маркевич: Я міг очолити Галатасарай
Вчора 17:54 971
Динамо зацікавилося габонським нападником
Вчора 16:39 1671
Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Вчора 15:38 5885
Блоги
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки Valeriy Ruchka
30.01.2021 15:43 2170
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена Valeriy Ruchka
30.01.2021 13:37 1252
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
30.01.2021 12:30 777
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння Valeriy Ruchka
30.01.2021 11:23 940
Дівчина дня. Велогонщицю вигнали з команди через фотосесію для Playboy
Дівчина дня. Велогонщицю вигнали з команди через фотосесію для Playboy Valeriy Ruchka
30.01.2021 09:56 5491
Російський боєць потужним нокаутом знищив серба в першому раунді
Російський боєць потужним нокаутом знищив серба в першому раунді Valeriy Ruchka
30.01.2021 09:35 795
Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою
Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою Андрій Твердохліб
29.01.2021 18:34 2396 1
Пристрасний поцілунок Роналду в снігу: португалець відпочиває з коханою дівчиною
Пристрасний поцілунок Роналду в снігу: португалець відпочиває з коханою дівчиною Андрій Твердохліб
29.01.2021 17:04 1097
ПСЖ представив дивовижний комплект форми
ПСЖ представив дивовижний комплект форми Valeriy Ruchka
29.01.2021 15:49 905
Неймовірна Марта! Українська тенісистка з'явилася у вишуканому образі
Неймовірна Марта! Українська тенісистка з'явилася у вишуканому образі Андрій Твердохліб
29.01.2021 12:16 2503
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:31 Блог Мистецтво виконання булітів: французький хокеїст забив неймовірний гол однією рукою 14
12:21 Блог Ліверпуль забив фантастичний гол у ворота Векст Гема: 5 дотиків і м'яч у воротах 224
12:21 Футбол Матіп вибув до кінця сезону 112
12:04 Теніс Стаховський обіграв росіянина на старті турніру у Мельбурні 187
11:56 Футбол Бетіс - Осасуна 1:0. Огляд матчу 176
11:45 Футбол Тренер Олімпіка відмовився від Селезньова 727
11:30 Футбол Ліверпуль відправив Мінаміно в оренду 330
11:14 Футбол Шахтар запропонував П'ятову новий контракт 922 1
10:54 Футбол Наполі - Аталанта: Де дивитися матч Кубка Італії 540
10:43 Футбол Ліверпуль орендував захисника Шальке 436
10:32 Футбол Селезньов: Я поїхав з клубу за сімейними обставинами 1523
10:15 Футбол Маліновський: Коваленко отримав новий виклик 719
09:51 Футбол Інтер - Ювентус: Де дивитися матч Кубка Італії 440
09:44 Футбол Бутко перейшов у турецький клуб 742
09:30 Футбол Сельта підписала екснападника Шахтаря 1160
09:12 Хокей Рейнджерс переміг Піттсбург, Монреаль розгромив Ванкувер. Результати матчів НХЛ 654
08:55 Футбол Спортінг готує трансфер Яремчука 1177
08:44 Баскетбол Лейкерс обіграли Атланту, Мемфіс розібрався з Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 608
08:29 Футбол Селезньова вигнали з Колоса після зустрічі з Вороніним - журналіст 1788
08:11 Теніс Кіченок припинила боротьбу на турнірі у Мельбурні 725
1 Лютого 2021
23:59 Футбол Барселона заборгувала Мессі 63,5 млн євро 2857
23:50 Футбол Бетіс переміг Осасуну у 21 турі Ла-Ліги 2393
23:39 Футбол Ліверпуль підписав центрального захисника з Престона 2436
23:25 Бокс Батько Лопеса назвав найскладнішого суперника для Ломаченка у легкій вазі 3016
23:10 Футбол Стало відомо, коли Зідан залишить Реал 2939 1

Стаховський обіграв росіянина на старті турніру у Мельбурні

Сьогодні 12:04 187 0
Сергій Стаховський пробився у наступне коло турніру
Стаховський обіграв росіянина на старті турніру у Мельбурні
#Стаховський, #Мельбурн

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський (201) стартував на турнірі ATP в Австралії.

У першому колі українець переміг росіянина Романа Сафіулліна (182).

Матч тривав 2 години та 7 хвилин. Стаховський 8 разів подав на виліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 4 із 6 брейк-пойнтів.

Great Ocean Road Open - ATP Tour 250
Мельбурн, Австралія
Хард
Перше коло, 2 лютого

Сергій Стаховський - Роману Сафіуллін 6:7 (5), 6:4, 6:3

Нагадаємо, Світоліна впевнено стартувала на турнірі у Мельбурні.

Коментарі ()