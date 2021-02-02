Стаховський обіграв росіянина на старті турніру у Мельбурні

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський (201) стартував на турнірі ATP в Австралії.
У першому колі українець переміг росіянина Романа Сафіулліна (182).
Матч тривав 2 години та 7 хвилин. Стаховський 8 разів подав на виліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 4 із 6 брейк-пойнтів.
Great Ocean Road Open - ATP Tour 250
Мельбурн, Австралія
Хард
Перше коло, 2 лютого
Сергій Стаховський - Роману Сафіуллін 6:7 (5), 6:4, 6:3
Нагадаємо, Світоліна впевнено стартувала на турнірі у Мельбурні.