Стаховський обіграв росіянина на старті турніру у Мельбурні

Сергій Стаховський пробився у наступне коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський (201) стартував на турнірі ATP в Австралії.

У першому колі українець переміг росіянина Романа Сафіулліна (182).

Матч тривав 2 години та 7 хвилин. Стаховський 8 разів подав на виліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 4 із 6 брейк-пойнтів.

Great Ocean Road Open - ATP Tour 250

Мельбурн, Австралія

Хард

Перше коло, 2 лютого

Сергій Стаховський - Роману Сафіуллін 6:7 (5), 6:4, 6:3

Нагадаємо, Світоліна впевнено стартувала на турнірі у Мельбурні.