Костюк дізналася суперницю на турнірі у Мельбурні

Українська тенісистка Марта Костюк (78) дізналася першу суперницю на турнірі Grampians Trophy в Мельбурні.

У першому колі українка зіграє проти Габріели Дабровські з Канади (492).

Переможниця зустрічі в наступному раунді зустрінеться проти американки Дженніфер Брейді (24) або росіянки Світлани Кузнєцової (37).

Матч відбудеться у середу, 3 лютого.

