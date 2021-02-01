Костюк дізналася суперницю на турнірі у Мельбурні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (78) дізналася першу суперницю на турнірі Grampians Trophy в Мельбурні.
У першому колі українка зіграє проти Габріели Дабровські з Канади (492).
Переможниця зустрічі в наступному раунді зустрінеться проти американки Дженніфер Брейді (24) або росіянки Світлани Кузнєцової (37).
Матч відбудеться у середу, 3 лютого.
Main draw at the Grampians Trophy, which begins on Wednesday.— WTA Insider (@WTA_insider) February 1, 2021
Bianca Andreescu set to play her first competitive match since the 2019 WTA Finals. pic.twitter.com/WB1Y2IRaTq