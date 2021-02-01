 Костюк дізналася суперницю на турнірі у Мельбурні | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Аталанта оголосила про перехід Коваленка
Сьогодні 15:47 204
Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 15:38 4506
Шахтар попрощався з Коваленком
Сьогодні 15:38 261
Коваленко став гравцем Аталанти
Сьогодні 14:40 973
Селезньова відрахували з Колоса після третього попередження
Сьогодні 12:44 2037
Коваленко визначився з ігровим номером в Аталанті
Сьогодні 12:30 1552
Десна оголосила про перехід капітана молодіжки Динамо
Сьогодні 11:42 1345
Світоліна впевнено стартувала на турнірі у Мельбурні
Сьогодні 08:11 1511
Під час матчу він пережив клінічну смерть, а потім став легендою Зорі
Сьогодні 07:00 1715
Селезньов відрахований з Колоса
Вчора 23:05 3846 1
Блоги
Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника
Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника Valeriy Ruchka
Вчора 12:22 1321
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки Valeriy Ruchka
30.01.2021 15:43 2077
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена Valeriy Ruchka
30.01.2021 13:37 1208
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
30.01.2021 12:30 731
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння Valeriy Ruchka
30.01.2021 11:23 885
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:09 Легка атлетика РУСАДА встановила факт застосування допінгу Шубенковим 0
15:58 Біатлон Санітра оцінив склад збірної України на чемпіонат світу 239
15:47 Футбол Аталанта оголосила про перехід Коваленка 204
15:38 Футбол Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 4506
15:38 Футбол Шахтар попрощався з Коваленком 261
15:30 Навколо спорту Советы новичкам: как делать ставки и не проигрывать 94
15:25 Футбол Будинок Ікарді пограбували під час матчу ПСЖ 354
15:19 Блог У Чехії голкіпер закинув шайбу від своїх воріт 209
15:12 Теніс Світоліна: Це був хвилюючий старт турніру 301
14:59 Футбол Бернлі - Манчестер Сіті: Де дивитися матч АПЛ 464
14:51 Футбол Наполі - Парма 2:0. Огляд матчу 303
14:40 Футбол Коваленко став гравцем Аталанти 973
14:31 Футбол Санжар: Супряга втратив довіру Луческу 1141
14:12 Біатлон Меркушина може пропустити старт чемпіонату світу 541
13:57 Футбол Кадіс - Атлетіко 2:4. Огляд матчу 467
13:45 Теніс Костюк дізналася суперницю на турнірі у Мельбурні 535
13:30 Футбол Визначилось майбутнє Еріксена у Інтері 690
13:14 Футбол Велєв покинув Маріуполь 516
13:09 Блог Угандійський нападник побив шалений рекорд Кріштіану Роналду 1053
12:56 Футбол Лестер - Лідс 1:3. Огляд матчу 604
12:44 Пряма трансляція Динамо Київ - Динамо Тбілісі: пряма трансляція контрольного матчу 467
12:44 Футбол Селезньова відрахували з Колоса після третього попередження 2037
12:30 Футбол Коваленко визначився з ігровим номером в Аталанті 1552
12:20 Футбол Мессі забив 650 м’ячів за Барселону 774
11:59 Футбол Рома - Верона 3:1. Огляд матчу 642

Костюк дізналася суперницю на турнірі у Мельбурні

Сьогодні 13:45 535 0
Стала відома суперниця Марти Костюк
Костюк дізналася суперницю на турнірі у Мельбурні
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (78) дізналася першу суперницю на турнірі Grampians Trophy в Мельбурні.

У першому колі українка зіграє проти Габріели Дабровські з Канади (492).

Переможниця зустрічі в наступному раунді зустрінеться проти американки Дженніфер Брейді (24) або росіянки Світлани Кузнєцової (37).

Матч відбудеться у середу, 3 лютого.

Коментарі ()