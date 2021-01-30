Завацька програла фінал турніру ITF

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька у парі з польською тенісисткою Паулою Канею програла фінал турніру ITF W60 у Франції дуету з Китаю Цзя-Цзин Лю і Сяоді Ю.
Фінальна зустріч тривала майже півтори години. Українсько-польська пара зуміла зробити два брейка, але втратила чотири гейми на своїх подачах. У другому сеті китаянки втратили перевагу в 3 гейми, однак Завацька з партнеркою не змогли реалізувати брейк-пойнт, щоб зрівняти рахунок.
Andrezieux-Bouthéon W60 - ITF World Tennis Tour
Андрезьє-Бутеон (Франція)
Призовий фонд $60,000
Фінал, 30 січня
Цзя-Цзин Лю / Сяоді Ю - Катаріна Завацька / Паула Каня 6:3, 6:4
Раніше, Завацька програла у чвертьфіналі турніру ITF у Франції.