Завацька програла фінал турніру ITF

Завацька була в кроці від першого трофея в сезоні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька у парі з польською тенісисткою Паулою Канею програла фінал турніру ITF W60 у Франції дуету з Китаю Цзя-Цзин Лю і Сяоді Ю.

Фінальна зустріч тривала майже півтори години. Українсько-польська пара зуміла зробити два брейка, але втратила чотири гейми на своїх подачах. У другому сеті китаянки втратили перевагу в 3 гейми, однак Завацька з партнеркою не змогли реалізувати брейк-пойнт, щоб зрівняти рахунок.

Andrezieux-Bouthéon W60 - ITF World Tennis Tour

Андрезьє-Бутеон (Франція)

Призовий фонд $60,000

Фінал, 30 січня

Цзя-Цзин Лю / Сяоді Ю - Катаріна Завацька / Паула Каня 6:3, 6:4

Раніше, Завацька програла у чвертьфіналі турніру ITF у Франції.