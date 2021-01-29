Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька програла у чвертьфінальному матчі на хардовому турнірі ITF W60 у Франції.
Українка поступилася француженці Армоні Тан. Матч тривав лише 56 хвилин.
У півфіналі суперницею Тан буде Катінка фон Дайхманн (Ліхтенштейн).
Andrezieux-Bouthéon W60 - ITF World Tennis Tour
Андрезьє-Бутеон (Франція)
Призовий фонд $60,000
Чвертьфінал, 29 січня
Армоні Тан (Франція) - Катаріна Завацька (Україна) 6:0, 6:1
Раніше, Завацька переграла 15-тирічну Вікторію Хіменес Касінцеву з Андорри.