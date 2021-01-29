Матч тривав лише 56 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька програла у чвертьфінальному матчі на хардовому турнірі ITF W60 у Франції.

Українка поступилася француженці Армоні Тан. Матч тривав лише 56 хвилин.

У півфіналі суперницею Тан буде Катінка фон Дайхманн (Ліхтенштейн).

Andrezieux-Bouthéon W60 - ITF World Tennis Tour

Андрезьє-Бутеон (Франція)

Призовий фонд $60,000

Чвертьфінал, 29 січня

Армоні Тан (Франція) - Катаріна Завацька (Україна) 6:0, 6:1

Раніше, Завацька переграла 15-тирічну Вікторію Хіменес Касінцеву з Андорри.