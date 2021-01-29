 Завацька розгромно програла у чвертьфіналі турніру ITF у Франції | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
В УЄФА підтвердили проведення Євро-2020 у 12 містах
Сьогодні 10:56 1021
Луческу: Динамо не може купувати дорогих гравців
Сьогодні 16:24 71
Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ
Сьогодні 15:55 157
Коваленко стане гравцем Аталанти вже 1 лютого
Сьогодні 13:54 399
Дві українки потрапили до ТОП-15 спринту на чемпіонаті Європи
Сьогодні 13:03 574
Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн чоловічий спринт
Сьогодні 09:00 2715
Джошуа та Ф’юрі отримають космічні гонорари за бій
Вчора 19:47 2941
УЄФА не присудила Данії технічну поразку за неявку на матч з Україною
Вчора 19:16 23358 6
Шахтар готовий взимку продати Коваленка в Аталанту
Вчора 17:14 2912
Лунін може перейти у Бетіс
Вчора 16:57 2531
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:24 Футбол Луческу: Динамо не може купувати дорогих гравців 71
16:10 Біатлон Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн змішану естафету 122
15:55 Футбол Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ 157
15:49 Блог ПСЖ представив дивовижний комплект форми 216
15:40 Футбол Вест Гем - Ліверпуль: Де дивитися матч АПЛ 287
15:25 Баскетбол Литовський фахівець очолив Харківських Соколів 412
15:10 Хокей. УХЛ Сокіл підписав контракт з колишнім форвардом Земгале 445
15:00 Кіберспорт Ternopil Gaming переміг Azov Wolves у чемпіонаті України 347
14:55 Бокс Канело і Сондерс домовилися про бій у травні 617
14:41 Теніс Завацька програла у чвертьфіналі турніру ITF у Франції 511
14:25 Футбол Шахтар визначився з суперниками на другому зборі 682
14:11 Футбол Дуглас Коста може перейти до Мілана 1234
14:00 Кіберспорт EBC Dnipro розгромив Lviv Boars у чемпіонаті України 412
13:54 Футбол Коваленко стане гравцем Аталанти вже 1 лютого 399
13:40 Біатлон Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн одиничну змішану естафету 895
13:23 Футбол Олександрія переграла команду з Туреччини у контрольному матчі 731
13:03 Біатлон Дві українки потрапили до ТОП-15 спринту на чемпіонаті Європи 574
12:55 Футбол Гладкого вразили збори Скрипника 1015
12:44 Футбол Агент спростував трансфер Яремчука взимку 663
12:29 Футбол Мане увійшов у десятку найкращих бомбардирів в історії Ліверпуля 1009
12:17 Футбол У ПСЖ назвали умови продажу Мбаппе 900
12:16 Блог Неймовірна Марта! Українська тенісистка з'явилася у вишуканому образі 668
11:58 Футбол Луческу хотів відмовитися очолити Динамо через протести уболівальників 893
11:45 Блог Фото дня. Світоліна вийшла з карантину 689
11:44 Футбол Шахтар відправить Бутка в оренду у турецький клуб 1020

Завацька програла у чвертьфіналі турніру ITF у Франції

Сьогодні 14:41 511 0
Матч тривав лише 56 хвилин
Завацька програла у чвертьфіналі турніру ITF у Франції
#Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька програла у чвертьфінальному матчі на хардовому турнірі ITF W60 у Франції.

Українка поступилася француженці Армоні Тан. Матч тривав лише 56 хвилин. 

У півфіналі суперницею Тан буде Катінка фон Дайхманн (Ліхтенштейн).

Andrezieux-Bouthéon W60 - ITF World Tennis Tour
Андрезьє-Бутеон (Франція)
Призовий фонд $60,000 
Чвертьфінал, 29 січня

Армоні Тан (Франція) - Катаріна Завацька (Україна) 6:0, 6:1

Раніше, Завацька переграла 15-тирічну Вікторію Хіменес Касінцеву з Андорри.

Коментарі ()