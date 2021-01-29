Марченко програв Бонзі у чвертьфіналі турніру у Франції

Матч тривав 2 години 45 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко зазнав поразки у чвертьфінальному матчі на хардовому турнірі ATP Challenger Tour у Франції.

Ілля Марченко поступився Бенджамену Бонзі (Франція). Матч тривав 2 години 45 хвилин.

У півфіналі суперником Бонзі буде переможець матчу Енцо Куако (Франція) - Себастьян Корда (США).

Open Quimper - ATP Challenger Tour

Кемпер (Франція)

Призовий фонд €88,520

Чвертьфінал, 29 січня

Бенджамен Бонзі (Франція) - Ілля Марченко (Україна) 6:7 (7:9), 6:4, 6:4

Нагадаємо, Завацька програла у чвертьфіналі турніру ITF у Франції.