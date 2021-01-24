Ястремська пропустить Australian Open

Раніше в допінг-пробі української тенісистки було виявлено заборонену речовину

20-річна українська тенісистка Даяна Ястремська, в допінг-пробі якої раніше були виявлено заборонену речовину, не зможе виступити на Australian Open.

Про це повідомляє пресслужба ITF.

"Клопотання Даяни Ястремської про скасування тимчасового відсторонення, накладеного на неї 7-го січня 2021-го року відповідно до статті 8.3.1 (c) Тенісної Антидопінгової Програми 2020-го року, було відхилено головою Незалежного трибуналу, скликаного для слухання її справи.

Це рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді Ястремською, ВАДА і Національним антидопінговим центром України.

У 2021-му році Australian Open буде проходити з 8-го лютого по 22-е лютого.