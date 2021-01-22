 Снігур програла у півфіналі турніру ITF в ОАЕ | Теніс | Champion.com.ua
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Снігур програла у півфіналі турніру ITF в ОАЕ

Сьогодні 12:25 226 0
Українка зупинилася за два кроки від титулу
Снігур програла у півфіналі турніру ITF в ОАЕ
#Снігур

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі хардового турніру ITF в ОАЕ українка Дар’я Снігур програла швейцарці Вікторії Голубич.

18-річна українка програла лідеру посіву у двох сетах - 5:7, 1:6.

Снігур віддала 4 гейми на своїй подачі, а на прийомі реалізувала тільки 1 брейк-пойнт з 8.

Снігур після поразки від Голубич втратила шанс оновити особистий рекорд в рейтингу WTA і наблизитися до дебюту у ТОП-200.

Fujairah International Women Tennis Open - ITF World Tennis Tour

Ель-Фуджайра, ОАЕ
Призовий фонд - $25,000
Хард
Півфінал, 22 січня

Вікторія Голубич - Дар’я Снігур 7:5, 6:1

Раніше, Снігур переграла шосту сіяну Букшу з Іспанії.

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