Снігур програла у півфіналі турніру ITF в ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
У півфіналі хардового турніру ITF в ОАЕ українка Дар’я Снігур програла швейцарці Вікторії Голубич.
18-річна українка програла лідеру посіву у двох сетах - 5:7, 1:6.
Снігур віддала 4 гейми на своїй подачі, а на прийомі реалізувала тільки 1 брейк-пойнт з 8.
Снігур після поразки від Голубич втратила шанс оновити особистий рекорд в рейтингу WTA і наблизитися до дебюту у ТОП-200.
Fujairah International Women Tennis Open - ITF World Tennis Tour
Ель-Фуджайра, ОАЕ
Призовий фонд - $25,000
Хард
Півфінал, 22 січня
Вікторія Голубич - Дар’я Снігур 7:5, 6:1
Раніше, Снігур переграла шосту сіяну Букшу з Іспанії.