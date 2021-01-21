Снігур пробилась у півфінал турніру ITF в ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
У третьому колі хардового турніру ITF в ОАЕ українка Дар’я Снігур (221) переграла шосту сіяну Крістіну Букшу з Іспанії (163).
18-річна українка провела на корті майже півтори години ігрового часу. Снігур зробила шість брейків і програла два гейми на своїй подачі.
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У півфіналі Снігур зустрінеться з лідером посіву - швейцаркою Вікторією Голубич (138).
Fujairah International Women Tennis Open - ITF World Tennis Tour
Ель-Фуджайра, ОАЕ
Призовий фонд - $25,000
Хард
Третє коло, 21 січня
Дар’я Снігур - Крістіна Букша 6:1, 6:3