 Снігур пробилась у півфінал турніру ITF в ОАЕ | Теніс | Champion.com.ua
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Снігур пробилась у півфінал турніру ITF в ОАЕ

Сьогодні 11:00 163 0
Українка побореться за вихід у фінал
Снігур пробилась у півфінал турніру ITF в ОАЕ
#Снігур

Джерело - Чемпіон.

У третьому колі хардового турніру ITF в ОАЕ українка Дар’я Снігур (221) переграла шосту сіяну Крістіну Букшу з Іспанії (163).

18-річна українка провела на корті майже півтори години ігрового часу. Снігур зробила шість брейків і програла два гейми на своїй подачі.

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У півфіналі Снігур зустрінеться з лідером посіву - швейцаркою Вікторією Голубич (138).

Fujairah International Women Tennis Open - ITF World Tennis Tour
Ель-Фуджайра, ОАЕ
Призовий фонд - $25,000
Хард
Третє коло, 21 січня

Дар’я Снігур - Крістіна Букша 6:1, 6:3

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