 Рейтинг WTA: Костюк увірвалась у ТОП-80 | Теніс | Champion.com.ua
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Рейтинг WTA: Костюк увірвалась у ТОП-80

Сьогодні 10:16 82062
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Костюк увірвалась у ТОП-80
#WTA, #Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг за результатами першого турніру сезону, який відбувся в ОАЕ.

Актуально: Костюк залишиться на карантині через позитивний тест COVID-19

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилась на 5-й сходинці рейтингу.

В свою чергу Марта Костюк завдяки вдалому виступу на турнірі в Абу-Дабі оновила власний рекорд. Наразі 18-річна українка посідає 78 місце.

Рейтинг WTA
18 січня 2021
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 8717
2 (2) Симона Халеп (Румунія) 7255
3 (3) Наомі Осака (Японія) 5780
4 (4) Софія Кенін (США) 5760
5 (5) Еліна Світоліна (Україна) 5260
6 (6) Кароліна Плішкова (Чехія) 5205
7 (10)

Арина Соболенко (Білорусь)

 4580
8 (7) Б'янка Андреєску (Канада) 4555
9 (8) Петра Квітова (Чехія) 4516
10 (9) Кікі Бертенс (Нідерланди) 4505
29 (29) Даяна Ястремська (Україна) 1925
78 (99)  Марта Костюк (Україна) 934
106 (106)  Катерина Козлова (Україна) 718

119 (118)

 Катаріна Завацька (Україна)

638

 146 (146)

 Леся Цуренко (Україна) 

507

 164

(163)

 Ангеліна Калініна (Україна)

441

 221

(221)

 Дар'я Снігур (Україна)

 297