Рейтинг WTA: Костюк увірвалась у ТОП-80

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг за результатами першого турніру сезону, який відбувся в ОАЕ.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилась на 5-й сходинці рейтингу.

В свою чергу Марта Костюк завдяки вдалому виступу на турнірі в Абу-Дабі оновила власний рекорд. Наразі 18-річна українка посідає 78 місце.

Рейтинг WTA

18 січня 2021