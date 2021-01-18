Рейтинг WTA: Костюк увірвалась у ТОП-80

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг за результатами першого турніру сезону, який відбувся в ОАЕ.
Актуально: Костюк залишиться на карантині через позитивний тест COVID-19
Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилась на 5-й сходинці рейтингу.
В свою чергу Марта Костюк завдяки вдалому виступу на турнірі в Абу-Дабі оновила власний рекорд. Наразі 18-річна українка посідає 78 місце.
Рейтинг WTA
18 січня 2021
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|8717
|2 (2)
|Симона Халеп (Румунія)
|7255
|3 (3)
|Наомі Осака (Японія)
|5780
|4 (4)
|Софія Кенін (США)
|5760
|5 (5)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5260
|6 (6)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5205
|7 (10)
|
Арина Соболенко (Білорусь)
|4580
|8 (7)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|4555
|9 (8)
|Петра Квітова (Чехія)
|4516
|10 (9)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|4505
|29 (29)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1925
|78 (99)
|Марта Костюк (Україна)
|934
|106 (106)
|Катерина Козлова (Україна)
|718
|
119 (118)
|
Катаріна Завацька (Україна)
|
638
|
146 (146)
|
Леся Цуренко (Україна)
|
507
|
164
(163)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
441
|
221
(221)
|
Дар'я Снігур (Україна)
|
297