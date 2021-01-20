Снігур вийшла у чвертьфінал турніру ITF в ОАЕ

Українка побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

У другому колі хардового турніру ITF в ОАЕ українка Дар’я Снігур здобула перемогу над четвертою "ракеткою" турніру Леоні Кунг зі Швейцарії.

Матч тривав півтори години. Снігур один раз подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та зробила чотири брейки.

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Путівку до півфіналу турніру 18-річна киянка розіграє з іспанкою Крістіною Букша.

Fujairah International Women Tennis Open - ITF World Tennis Tour

Ель-Фуджайра, ОАЕ

Призовий фонд - $25,000

Хард

Друге коло, 20 січня

Дар’я Снігур - Леоні Кунг 6:2, 6:4