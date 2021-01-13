Для білоруски це вже 15-я перемога поспіль

Джерело - Чемпіон.

Аріна Сабаленко з Білорусі (№10 WTA) стала чемпіонкою першого турніру сезону, вигравши змагання WTA 500 в Абу-Дабі.

У матчі за титул Сабаленко здолала Вероніку Кудермєтову з Росії (№46 WTA), яка раніше вибила з боротьби українок Еліну Світоліну і Марту Костюк.

Для білоруски це вже 15-я перемога поспіль. Вона виграла три останніх турніри, в яких брала участь (в кінці минулого сезону були виграні Острава і Лінц).

Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open - WTA500

Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати

Призовий фонд - $565,530

Хард

Фінал, 13 січня

Аріна Сабаленко (Білорусь) - Вероніка Кудермєтова (Росія) 6:2, 6:2

Нагадаємо, Костюк програла росіянці у півфіналі турніру в ОАЕ.