Джерело - Чемпіон.
Аріна Сабаленко з Білорусі (№10 WTA) стала чемпіонкою першого турніру сезону, вигравши змагання WTA 500 в Абу-Дабі.
У матчі за титул Сабаленко здолала Вероніку Кудермєтову з Росії (№46 WTA), яка раніше вибила з боротьби українок Еліну Світоліну і Марту Костюк.
Для білоруски це вже 15-я перемога поспіль. Вона виграла три останніх турніри, в яких брала участь (в кінці минулого сезону були виграні Острава і Лінц).
Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open - WTA500
Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати
Призовий фонд - $565,530
Хард
Фінал, 13 січня
Аріна Сабаленко (Білорусь) - Вероніка Кудермєтова (Росія) 6:2, 6:2
Нагадаємо, Костюк програла росіянці у півфіналі турніру в ОАЕ.