Костюк програла росіянці у півфіналі турніру в ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
У півфіналі турніру в ОАЕ українська тенісистка Марта Костюк програла росіянці Вероніці Кудермєтовій.
Матч тривав 1 годину 45 хвилин. У цьому матчі Світоліна використала 4 із 6 брейк-пойнтів, виконала 7 ейсів та зробила шість подвійних помилок.
Суперницею росіянки у фіналі буде Аріна Соболенко.
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Півфінал, 12 січня
Вероніка Кудермєтова - Марта Костюк 7:6 (10:8), 6:4
Раніше, Костюк здолала Соррібес-Тормо та вийшла до півфіналу турніру в ОАЕ.