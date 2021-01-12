Костюк програла росіянці у півфіналі турніру в ОАЕ

Матч тривав 1 годину 45 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі турніру в ОАЕ українська тенісистка Марта Костюк програла росіянці Вероніці Кудермєтовій.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин. У цьому матчі Світоліна використала 4 із 6 брейк-пойнтів, виконала 7 ейсів та зробила шість подвійних помилок.

Суперницею росіянки у фіналі буде Аріна Соболенко.

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Півфінал, 12 січня

Вероніка Кудермєтова - Марта Костюк 7:6 (10:8), 6:4

Раніше, Костюк здолала Соррібес-Тормо та вийшла до півфіналу турніру в ОАЕ.