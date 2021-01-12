 Костюк підніметься у ТОП-80 рейтингу WTA | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк підніметься у ТОП-80 рейтингу WTA

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Костюк підніметься у ТОП-80 рейтингу WTA
#Костюк

Джерело - ukrinform.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк (99 WTA) значно підніметься у світовому рейтингу.

Про це засвідчує Live-рейтинг WTA.

Актуально: Кудерметова - Костюк. Огляд матчу

18-річна українка посяде рекордне для себе 78-е місце. Такий прогрес став можливий після яскравого виступу української тенісистки на змаганнях в Абу-Дабі (ОАЕ), де вона вперше дійшла до півфінальної стадії турнірів WTA.

Раніше найкращим результатом Марти був 97-й рядок рейтингу (листопад 2020 року).

Нагадаємо, Костюк програла росіянці у півфіналі турніру в ОАЕ.

 

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