Костюк підніметься у ТОП-80 рейтингу WTA

Костюк оновила власне досягнення в рейтингу WTA

Українська тенісистка Марта Костюк (99 WTA) значно підніметься у світовому рейтингу.

Про це засвідчує Live-рейтинг WTA.

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18-річна українка посяде рекордне для себе 78-е місце. Такий прогрес став можливий після яскравого виступу української тенісистки на змаганнях в Абу-Дабі (ОАЕ), де вона вперше дійшла до півфінальної стадії турнірів WTA.

Раніше найкращим результатом Марти був 97-й рядок рейтингу (листопад 2020 року).

Нагадаємо, Костюк програла росіянці у півфіналі турніру в ОАЕ.